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Цены на нефть замедлили свой рост вопреки данным EIA

Цены на нефть замедлили свой рост вопреки данным EIA В четверг цены на нефть практически не изменились после сильного роста в ходе двух предыдущих сессий. Локомотивами роста стали ожидания взрыва спроса на топливо к концу этого года. При этом участники сделки ОПЕК+ сохраняют дисциплину и не увеличивают пре
Энергетика
3 июня 2021 г. 19:41
Цены на нефть замедлили свой рост вопреки данным EIA

В четверг цены на нефть практически не изменились после сильного роста в ходе двух предыдущих сессий. Локомотивами роста стали ожидания взрыва спроса на топливо к концу этого года. При этом участники сделки ОПЕК+ сохраняют дисциплину и не увеличивают предложения сырья.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля августовской нефти Brent 3 июня к 19:20 (по бакинскому времени) составила 71,29 долларов США (-0,08%). Баррель июльской нефти WTI торговался по 69,05 доллара США (+0,32%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти менялись в диапазоне 71,12–71,98 долларов США и 68,56–69,40 долларов США соответственно.

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что во второй половине 2021 года спрос на нефть превысит предложение. Данные ОПЕК+ показывают, что к этому времени спрос на сырую нефть составит 99,8 млн баррелей в сутки против предложения 97,5 млн баррелей в сутки.

Эта перебалансировка будет вызвана возрождением спроса в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, а также в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, и в Великобритании, выходящей из изоляции от COVID-19.

«Сезон вождения в США — это период, когда потребление топлива выше, чем обычно. Объем трафика в Великобритании в настоящее время превышает уровень, предшествующий пандемии, — отмечает аналитик CBA по сырьевым товарам Вивек Дхар. — Мы по-прежнему наблюдаем восстановление спроса на нефть за счет США, Европы и Китая».

Запасы сырой нефти упали по итогам прошлой недели более чем на 5 млн баррелей согласно данным Американского института нефти (API). По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), падение запасов сырья составило на прошлой неделе 5,080 млн баррелей.

Между тем в PVM Oil ставят под сомнение продолжительное ралли, поскольку кривая контрактов на розничные цены (CFD), отражающая физический рынок, находилась в структуре контанго, в которой быстрые цены ниже, чем в более поздние сроки. Фьючерсы на нефть находятся в обратной структуре.

«Это намекает на хорошо обеспеченный физический рынок», — сказал в ежедневной заметке аналитик PVM Тамаш Варга, добавив, что путь к 80 долларов США за баррель будет вымощен временными провалами.

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Версия на английском языке Oil prices change slightly following yesterday's rise 
Версия на азербайджанском языке Neftin bahalaşması səngidi

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