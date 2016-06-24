​Цены на нефть WTI опустились ниже 50 долларов после референдума в Британии

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть потеряли более 1% после завершения референдума о сохранении Великобритании в составе Евросоюза, стоимость WTI опустилась ниже 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, фьючерсы на фондовые индексы США по состоянию на 03.32 снижались — фьючерс на индекс DJIA уменьшался на 0,46% — до 17,833 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 4445,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2093,5 пункта.

В настоящее время о результатах референдума отчитались 12 округов из 382. Сторонники выхода Британии из ЕС набрали 370 тысяч 404 голоса, противники — 344 тысячи 535.

По завершении голосования на прошедшем в четверг референдуме о членстве в ЕС национальные СМИ опубликовали опрос компании YouGov, согласно данным которого 52% британцев поддерживают членство в Евросоюзе, 48% хотели бы выхода страны из ЕС.