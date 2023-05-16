Цены на нефть выросли в ожидании статданных по еврозоне и США

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром в ожидании выхода экономических статистик.

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром в ожидании выхода экономических статистик.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,45%, до 75,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 71,42 доллара.

Во вторник нефтяной рынок ожидает публикацию ряда экономических показателей, которые могут повлиять на цены. Так, днем Евростат опубликует вторую оценку ВВП еврозоны в первом квартале. Ожидается, что она останется на уровне первой оценки роста на 1,3%. А позднее будут выпущены данные по объему промышленного производства в США за апрель, аналитики ждут, что показатель не изменился с предыдущего месяца.

Инвесторы также оценивают новость о том, что Минэнерго США закупит до 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегических резервов страны. Ранее, в мае, управление энергетической информации министерства сообщало, что стратегические резервы нефти в США за неделю по 5 мая опустились на 2,9 млн баррелей, до 362 млн баррелей. Таким образом, показатель является минимальным с недели, завершившейся 7 октября 1983 года. Это решение может указывать на сохраняющийся высокий спрос на нефть.