Цены на нефть выросли при поддержке слабого доллара

Нефть в пятницу утром продолжает дорожать при поддержке слабого доллара, свидетельствуют данные торгов. За эту торговую неделю цены на "черное золото" продемонстрировали рекордный с октября рост на 9-9,5%.

Нефть в пятницу утром продолжает дорожать при поддержке слабого доллара, свидетельствуют данные торгов. За эту торговую неделю цены на "черное золото" продемонстрировали рекордный с октября рост на 9-9,5%.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.41 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,28%, до 71,08 доллара США за баррель, октябрьских — на 1,41%, до 72,07 доллара США. Октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,39%, до 68,36 доллара США за баррель.

На этой неделе был зафиксирован сильнейший с октября минувшего года рост цен на нефть: Brent подорожал на 8,9%, а WTI – на 9,55%.

Поддержку нефти также оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93 пунктов.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа. За предыдущую неделю показатель вырос на восемь единиц, до 405 агрегатов.