Цены на нефть выросли после снижения на прошлой неделе

Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром после снижения за прошедшую неделю.

Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром после снижения за прошедшую неделю.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,1%, до $69,35 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до $66,16.

По итогам прошлой недели Brent подешевел на 1,5%, WTI - на 3,5%.

Трейдеры продолжают оценивать влияние санкций в отношении России на котировки сырья. Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет в отношении РФ, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с $60 до $47,6 за баррель. Кроме того, в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.