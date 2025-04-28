Цены на нефть выросли после новостей о переговорах США со странами Азии

Мировые цены на нефть выросли в пределах 1% в понедельник утром после выхода новостей относительно поддержки властями экономики Китая и о ходе торговых переговоров США со странами Азии.

Мировые цены на нефть выросли в пределах 1% в понедельник утром после выхода новостей относительно поддержки властями экономики Китая и о ходе торговых переговоров США со странами Азии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,43% - до $66,08 за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 0,51%, до $63,34.

Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому инвесторы следят за состоянием экономики страны. Так, официальные лица КНР подтвердили планы по усилению поддержки экономического роста и занятости населения из-за затянувшейся торговой войны с США.