Цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне планов США запретить импорт из Ирана

В понедельник, 22 апреля, цены на нефть подскочили более чем на 2 процента, что является максимальным значением с ноября 2018 года.

Как передаёт Report, источник агентства Reuters сообщил, что причиной роста цен стало заявление официального Вашингтона о том, что страны будут обязаны прекратить покупать иранскую нефть, иначе им будут грозить американские санкции.

Цены фьючерсов на нефть марки Brent к 02:00 (GMT) выросли на 2,5% и достигли 73,77 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI также выросла на 2,2 процента и составила 65,39 доллара.