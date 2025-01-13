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Цены на нефть выросли более чем на 1,5%

Цены на нефть выросли более чем на 1,5% Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли более чем на 1,5%.
Энергетика
13 января 2025 г. 09:41
Цены на нефть выросли более чем на 1,5%

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли более чем на 1,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,76%, до $81,16 за баррель, показатель превысил отметку в $81 впервые с 8 октября.

Стоимость мартовских фьючерсов WTI поднялась на 1,66%, до $77,01 за баррель.

США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

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