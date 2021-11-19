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Цены на нефть впервые за полтора месяца упали ниже 80 долларов за баррель

Цены на нефть впервые за полтора месяца упали ниже 80 долларов за баррель Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу впервые с начала октября опустилась ниже отметки в 80 долларов США за баррель.
Энергетика
19 ноября 2021 г. 17:12
Цены на нефть впервые за полтора месяца упали ниже 80 долларов за баррель

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу впервые с начала октября опустилась ниже отметки в 80 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, стоимость барреля Brent снизилась до 78,72 доллара США, что на 3,2% ниже цены закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные биржи.

В то же время, цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 3,35% - до 76,36 долларов США а баррель.

Таким образом, рынок может реагировать на сигналы о том, что США и Китай готовятся начать продажу сырья из стратегических резервов.

В этом году Китай уже открывал свои стратегические резервы для снижения цен на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила, что сейчас ведомство работает над тем, чтобы снова начать продажи из резервов. Вскоре NFSRA опубликует информацию об объемах и сроках продаж нефти.

В то же время, некоторые аналитики считают, что высвобождение нефти из резервов ведущих стран будет иметь лишь временный эффект на рынок.

"Состояние рынка, когда предложение не удовлетворяет спрос, является фундаментальным. Маловероятно, что любое сокращение резервов основательно изменит глобальный баланс. Поэтому мы ожидаем, что снижение цен будет ограничено как во времени, так и в размере", – считают аналитики сырьевых рынков. Fitch Solutions.

В то же время, аналитик S&P Global Platts Канг Ву в комментарии CNBC высказал мнение, что цены на нефть достигли своих пиков. Он ожидает, что спрос и предложение стабилизируются в первом квартале 2022 года, а нефтяные котировки в этот период будут находиться в диапазоне 75-80 долларов США за баррель.

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Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti son ayyarımda ilk dəfə olaraq 80 dollardan aşağı düşüb

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