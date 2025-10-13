Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Цены на нефть восстановились из-за напряженности в отношениях США и Китая

    Энергетика
    • 13 октября, 2025
    • 10:50
    Цены на нефть восстановились после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

    Как передает Report, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,92 (1,47%), до $63,65 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене на $0,88 (1,49%), до $59,78 за баррель.

    Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.

    фьючерсы Brent WTI стоимость нефти США Китай

    Лента новостей