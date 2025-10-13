Цены на нефть восстановились из-за напряженности в отношениях США и Китая
Энергетика
- 13 октября, 2025
- 10:50
Цены на нефть восстановились после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.
Как передает Report, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,92 (1,47%), до $63,65 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене на $0,88 (1,49%), до $59,78 за баррель.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
