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Цены на нефть восстанавливаются после падения на прошлой недели

Цены на нефть восстанавливаются после падения на прошлой недели Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели.
Энергетика
6 декабря 2021 г. 09:27
Цены на нефть восстанавливаются после падения на прошлой недели

Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивают в цене на 2,09%, до 71,34 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 2,25%, до 67,77 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается рост цен на 2% после того, как за прошлую торговую неделю "черное золото" марки Brent подешевело почти на 4%, а WTI — на 2,77%. Такому снижению способствовало распространение штамма "омикрон" нового коронавируса. По мнению аналитиков, опрошенных газетой Wall Street Journal, цены на нефть снижались, поскольку появление "омикрона" поставило под угрозу перспективы спроса на энергию в мире.

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