Цены на нефть ускорили рост на заявлениях министра нефти Ирана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в среду ускорили свой рост с 2-3% до 5-6% после выхода сообщения о заявлениях министра нефти Ирана о том, что страна поддержит любое действие по восстановлению нефтяных цен.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,50% - до 33,94 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,92% - до 30,47 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть марок Brent и WTI росли на 5-6%, достигая ценовой отметки в 34,28 и 30,83 доллара за баррель соответственно.

"Нефть растет на ответе Ирана на российско-саудовское соглашение", - пишет по этому поводу газета The Wall Street Journal.