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Цены на нефть умеренно снизились в последний торговый день января

Цены на нефть умеренно снизились в последний торговый день января Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снизились.
Энергетика
31 января 2023 г. 09:26
Цены на нефть умеренно снизились в последний торговый день января

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Котировками движет техническая динамика, при этом трейдеры сохраняют оптимизм по спросу из Китая, отмечают эксперты.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% - до 84,17 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 77,56 доллара.

Пока нефть дорожала в ожидании оживления спроса из Китая после ослабления карантина, цены пытались удержать важные технические уровни 50-дневных и 100-дневных скользящих средних; сейчас такая ситуация способствует распродаже, считают дилеры, сообщает Bloomberg.

Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ослабление карантинных ограничений в стране поддержало прогнозы по экономике страны и перспективы нефтяного спроса.

Инвесторы также ожидают публикации в среду еженедельных данных по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 27 января коммерческие запасы нефти в стране сократились на 1 млн баррелей после роста на 0,5 млн неделей ранее.

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Версия на английском языке Oil prices decline moderately on last trading day of January

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