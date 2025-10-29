Цены на нефть стабильны на фоне разнонаправленных факторов

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились и в целом стабильны за счет разнонаправленных факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до $63,8 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на еще более символические 0,02%, до $60,14.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 24 октября сократились на 4 млн баррелей. Выход данных о снижении запасов нефти в США служит позитивным фактором для цен на нефть, в то же время ожидание увеличения добычи со стороны восьмерки стран-участников ОПЕК+ и недавние санкции со сторон США относительно российских нефтяных компаний также продолжают влиять на рынок.