    Цены на нефть стабильны на фоне разнонаправленных факторов

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 09:57
    Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились и в целом стабильны за счет разнонаправленных факторов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до $63,8 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на еще более символические 0,02%, до $60,14.

    В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 24 октября сократились на 4 млн баррелей. Выход данных о снижении запасов нефти в США служит позитивным фактором для цен на нефть, в то же время ожидание увеличения добычи со стороны восьмерки стран-участников ОПЕК+ и недавние санкции со сторон США относительно российских нефтяных компаний также продолжают влиять на рынок.

