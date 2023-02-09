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Цены на нефть стабилизировались после трехдневного ралли

Цены на нефть стабилизировались после трехдневного ралли Мировые цены на нефть в четверг утром стабильны после трехдневного ралли.
Энергетика
9 февраля 2023 г. 09:35
Цены на нефть стабилизировались после трехдневного ралли

Мировые цены на нефть в четверг утром стабильны после трехдневного ралли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки продолжают оценивать перспективы поставок после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, также обратив внимание на еженедельные данные по запасам нефти в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,04% - до 85,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 78,42 доллара.

Ранее сообщалось о том, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан, а в Сирии была приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.

Согласно обнародованной статистике, в США коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, а ожидалось увеличение на 2,5 миллиона. Добыча нефти при этом выросла на 100 тыс. баррелей в сутки - до 12,3 млн баррелей в день, а запасы дистиллятов и бензина выросли сильнее ожиданий.

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Версия на английском языке Oil prices stabilize after 3-day rally

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