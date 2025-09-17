Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Энергетика
    • 17 сентября, 2025
    • 09:16
    Цены на нефть снизились в ожидании решений ФРС США

    Мировые цены на нефть в среду утром снизились, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на курс доллара и котировки "черного золота".   Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии.   Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18% - до $68,35 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до $64,41.   По итогам двух предыдущих торговых сессий Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,11%.   Инвесторы ожидают решений ФРС по денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на курс доллара и чувствительные к валютной траектории котировки нефти. Так, традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой.

