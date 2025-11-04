Цены на нефть снизились в ожидании переизбытка предложения на рынке

Мировые цены на нефть снизились во вторник утром в ожидании переизбытка предложения на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до $64,72 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до $60,89.

Аналитики продолжают оценивать ситуацию относительно спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода решений восьми стран ОПЕК+ по итогам своего недавнего заседания.

Ранее восьмерка стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тыс. баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью.