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Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара

Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара Цены на нефть опустились в среду на фоне укрепления доллара США и сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.
Энергетика
17 января 2024 г. 10:28
Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара

Цены на нефть опустились в среду на фоне укрепления доллара США и сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,66 доллара за баррель, что на 0,63 доллара (0,8%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,65 доллара (0,9%), до 71,75 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,28 доллара (0,4%), до 72,4 доллара за баррель.

Market Watch со слов портфельного управляющего SIA Wealth Management Колина Сизински сообщает о том, что трейдеры "больше опасаются недостатка спроса, чем дефицита предложения в данный момент".

Резкое снижение индекса Empire State Manufacturing в январе "является сигналом замедления роста в США, и китайская экономика вызывает серьезное беспокойство", отмечает эксперт.

Рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% в октябре-декабре, однако оказался хуже ожиданий рынка (+5,3%).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,1%, накануне он вырос на 0,6%.

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