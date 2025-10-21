Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Цены на нефть снизились из-за опасений избытка предложения на рынке

    Энергетика
    • 21 октября, 2025
    • 09:37
    Цены на нефть снизились из-за опасений избытка предложения на рынке

    Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $60,93 за баррель, что на $0,08 (0,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,08 (0,14%), до $56,94 за баррель.

    Страны ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

    Brent WTI стоимость нефти фьючерсы

    Последние новости

    09:44

    Глава Минобороны Грузии находится с визитом в Армении

    В регионе
    09:41

    Экспорт скота из Грузии достиг рекордного за 15 лет уровня

    Бизнес
    09:37

    Цены на нефть снизились из-за опасений избытка предложения на рынке

    Энергетика
    09:27

    Кубок Европы ФИБА: "Нефтчи" сегодня проведет второй матч основного этапа

    Командные
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2025)

    Финансы
    09:17

    Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:09

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)

    Финансы
    08:56

    СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Diddy

    Другие страны
    08:51

    ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в Азербайджане

    Финансы
    Лента новостей