Цены на нефть снизились из-за опасений избытка предложения на рынке

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $60,93 за баррель, что на $0,08 (0,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,08 (0,14%), до $56,94 за баррель.

Страны ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.