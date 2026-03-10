Цены на нефть снизились более чем на 6%

Цены на эталонные марки нефти подешевели более чем на 6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $6,07 (6,13%) до $92,89 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $6,19 (6,53%), до $88,58 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика. Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.