    Цены на нефть снизились более чем на 6%

    Энергетика
    • 10 марта, 2026
    • 09:39
    Цены на нефть снизились более чем на 6%

    Цены на эталонные марки нефти подешевели более чем на 6%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $6,07 (6,13%) до $92,89 за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $6,19 (6,53%), до $88,58 за баррель.

    Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

    Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика. Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

