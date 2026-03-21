Синоптики предупредили о повышении уровня рек в регионах Азербайджана
Экология
- 21 марта, 2026
- 15:30
В регионах Азербайджана со второй половины дня 22 марта до 23 марта местами ожидаются осадки.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
По данным синоптиков, вечером и ночью осадки могут усилиться, ожидаются грозы, в горных районах - град и снег.
Отмечается, что в связи с осадками возможен подъем уровня воды в реках.
Последние новости
15:36
МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 45 разыскиваемых лицПроисшествия
15:30
Синоптики предупредили о повышении уровня рек в регионах АзербайджанаЭкология
15:24
Три человека погибли, двое пострадали в ДТП с бензовозом в России - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:17
Трамп заявил, что Венгрия избежала ряда проблем благодаря миграционной политикеДругие страны
15:07
Британия назвала действия Ирана на Ближнем Востоке угрозой своим интересамДругие страны
14:59
Посольство Азербайджана провело выездной консульский прием в СШАВнешняя политика
14:52
Кац заявляет, что на этой неделе удары по Ирану усилятсяДругие страны
14:35
Орбан: Брюссель отдавал приоритет мигрантам, а не гражданам ЕвросоюзаДругие страны
14:26
Фото