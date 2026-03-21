Синоптики предупредили о повышении уровня рек в регионах Азербайджана

В регионах Азербайджана со второй половины дня 22 марта до 23 марта местами ожидаются осадки.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным синоптиков, вечером и ночью осадки могут усилиться, ожидаются грозы, в горных районах - град и снег.

Отмечается, что в связи с осадками возможен подъем уровня воды в реках.