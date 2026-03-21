    Трамп заявил, что Венгрия избежала ряда проблем благодаря миграционной политике

    • 21 марта, 2026
    • 15:17
    Трамп заявил, что Венгрия избежала ряда проблем благодаря миграционной политике

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Венгрии, благодаря жесткой миграционной политике, удалось избежать многих проблем, с которыми сталкиваются другие страны Европы.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление Трамп сделал в видеообращении к участникам Международной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

    Трамп вновь заявил о полной и безоговорочной поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах.

    По его словам, Орбан продемонстрировал миру, каких результатов можно добиться, защищая границы, культуру и суверенитет страны.

    "Он сильный лидер и выдающийся человек. Я поддерживал его и ранее - он победил и проделал отличную работу, особенно в вопросах охраны границ. С учетом уровня преступности и проблем в других странах, у вас этого нет. У вас очень сильные и надежные границы, и это его заслуга", - отметил президент США.

    Он выразил надежду на уверенную победу Орбана, несмотря на критику в его адрес, и отметил готовность к дальнейшему сотрудничеству, в том числе в сфере энергетики. По словам Трампа, Европе необходимо активнее решать накопившиеся проблемы, включая вопросы миграции.

    Tramp: Macarıstan miqrasiya siyasəti sayəsində bir sıra problemlərdən yan keçib
