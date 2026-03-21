Мощный пожар вспыхнул после ДТП с бензовозом под Ростовом

В России на трассе Ростов - Таганрог произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ростовской области.

Авария произошла на 33-м километре автодороги. По предварительным данным, после столкновения произошло возгорание бензовоза.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, в ДТП также участвовали несколько легковых автомобилей. В результате столкновения возник сильный пожар, густой черный дым от которого был виден за несколько километров и затруднил движение на участке дороги.