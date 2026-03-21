США и Израиль атаковали причалы и суда в иранском Бушере

В иранском городе Бушер в результате утренних атак США и Израиля были поражены два причала - пассажирский и рыболовецкий.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно сообщению, удар был нанесен по пассажирскому причалу "Валфаджр", в результате чего повреждения получили инфраструктура объекта и находившиеся там пассажирские суда.

Параллельно был атакован рыболовецкий причал "Джафре". Сообщается о повреждении части рыболовного оборудования и места швартовки лодок, а также о разрушении ряда плавательных средств.

В сообщении отмечается, что мощность взрывов привела к сильному задымлению в прибрежных районах Бушера, на место были направлены спасательные и пожарные подразделения для проведения необходимых мероприятий.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, пригрозил жесткими ответными мерами в случае повторных ударов по частным судам и пассажирскому транспорту в Персидском заливе.

"Мы предостерегаем: в случае повторения подобных действий последуют решительные ответные меры", - говорится в заявлении.