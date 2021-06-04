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Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Цены на нефть снижаются в рамках коррекции Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
4 июня 2021 г. 09:30
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.20 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% — до 71,22 доллара США за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 68,76 доллара США за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как цены на "черное золото" выросли в среднем на 3% за предыдущие три торговых дня.

Снижение цен на сырье сдерживает статистика от минэнерго США. Инвесторы оценивают статданные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 мая, которые снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей, — до 479,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на лишь 2,4 миллиона баррелей. Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 627,8 миллиона баррелей.

На этом фоне есть ожидания, что ОПЕК+ продолжит постепенно увеличивать добычу нефти. В частности гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков накануне заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что считает вполне возможным такое решение в июле.

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