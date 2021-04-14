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Цены на нефть растут после выхода статистики из США

Цены на нефть растут после выхода статистики из США Brent подорожала до 66,18 доллара, а WTI — 62,74 доллара за баррель
Энергетика
14 апреля 2021 г. 19:43
Цены на нефть растут после выхода статистики из США

Рост мировых цен на нефть в среду заметно ускорился — до 4% — после публикации официальных данных минэнерго США о запасах нефти в стране, сокращение которых превзошло прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 18.45 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 3,94%, до 66,18 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 4,25%, до 62,74 доллара США за баррель. До публикации статистики нефть дорожала более чем на 2%.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами — на 5,9 миллиона баррелей и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Кроме того, лучше прогнозов оказались и данные о запасах бензина и дистиллятов. Так, запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 0,3 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,8 миллиона, а запасы дистиллятов снизились на 2,1 миллиона баррелей вопреки прогнозу роста на 0,907 миллиона баррелей.

Инвесторы с большим оптимизмом восприняли данные минэнерго США на фоне ранее опубликованного доклада Международного энергетического агентства (IEA), которое спрогнозировало увеличение спроса на нефть на 5,7 миллиона баррелей в сутки по итогам года.

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Версия на английском языке Oil prices growing after release of statistics from US

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