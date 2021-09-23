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Цены на нефть продолжили рост

Цены на нефть продолжили рост Мировые цены на нефть продолжили рост в четверг утром на данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
23 сентября 2021 г. 11:10
Цены на нефть продолжили рост

Мировые цены на нефть продолжили рост в четверг утром на данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.14 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28% — до 76,4 доллара США за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,22% — до 72,39 доллара США за баррель.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв), которые за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года.

Однако по мнению аналитиков S&P Global Platts, которое приводит газета Wall Street Journal, признаки избыточного предложения ближневосточной нефти на азиатском рынке могут ограничить будущую прибыль от нефти. "Непроданные поставки ближневосточной нефти могут повлиять на настроения в последние несколько дней ноябрьского цикла погрузки", — добавили эксперты.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ehtiyatların azalması nefti bahalaşdırır
Версия на английском языке Oil prices keep growing on reports of decline in US crude inventories

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