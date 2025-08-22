Цены на нефть продемонстрировали стабильность на ожидании роста предложения

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали стабильность с тяготением к снижению на прогнозах по увеличению предложения на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent слабо снижалась - на 0,07%, до $67,62 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до $63,48.

Позднее в пятницу ожидается еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.