Цены на нефть повысились на фоне ужесточения санкций на поставки из России

Цены на нефть повысились утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,47 (0,7%), до $67,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,42 (0,67%), до $63,1 за баррель.

Срок обращения октябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые контракты на ноябрь предлагаются с повышением на $0,41 (0,66%), по $62,81 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении РФ, включающий ограничения в отношении российской нефти.