Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Цены на нефть повысились на фоне ужесточения санкций на поставки из России

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 09:33
    Цены на нефть повысились на фоне ужесточения санкций на поставки из России

    Цены на нефть повысились утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,47 (0,7%), до $67,15 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,42 (0,67%), до $63,1 за баррель.

    Срок обращения октябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые контракты на ноябрь предлагаются с повышением на $0,41 (0,66%), по $62,81 за баррель.

    Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

    На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении РФ, включающий ограничения в отношении российской нефти.

    цены на нефть Brent WTI ICE Futures NYMEX Еврокомиссия санкции Россия
    Oil prices rose amid tighter sanctions on Russian supplies

    Последние новости

    09:41

    В Казахстане будут производить экологически чистое авиатопливо

    Другие
    09:33

    Цены на нефть повысились на фоне ужесточения санкций на поставки из России

    Энергетика
    09:25

    В Огузе задержаны члены семьи, подозреваемые в культивации и продаже наркотиков

    Происшествия
    09:24

    Ильхам Алиев направил обращение участникам I Азербайджанского международного инвестфорума

    Внутренняя политика
    09:21

    Президент Кыргызстана отправится в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

    В регионе
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2025)

    Финансы
    09:13
    Фото

    В Баку проходит I Азербайджанский международный инвестиционный форум

    Финансы
    08:57

    В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерли 12 человек

    Другие страны
    08:49
    Видео

    Жильцов многоэтажки в Ясамальском районе Баку эвакуировали из-за пожара — ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей