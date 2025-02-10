Цены на нефть повышаются 10 февраля после снижения по итогам предыдущей недели.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, он пообещал ввести ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.
Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, пишет Market Watch.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 (по Баку) составляет $75,26 за баррель, что на $0,6 (0,8%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу, 7 февраля эти контракты подорожали на $0,37 (0,5%), до $74,66 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,54 (0,76%), до $71,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,39 (0,6%), до $71 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.
"Рынок в значительной мере сосредоточен на ожиданиях ослабления спроса на нефть в связи с усилением торговой напряженности", - говорит сырьевой аналитик ANZ Group Сони Кумари.
"Тем не менее, политика Трампа будет поддерживать нефть", - считает эксперт, объясняя это ожиданиями расширения санкций в отношении России и Ирана.