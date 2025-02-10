Цены на нефть повышаются

Цены на нефть повышаются 10 февраля после снижения по итогам предыдущей недели.

Цены на нефть повышаются 10 февраля после снижения по итогам предыдущей недели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, он пообещал ввести ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, пишет Market Watch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 (по Баку) составляет $75,26 за баррель, что на $0,6 (0,8%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу, 7 февраля эти контракты подорожали на $0,37 (0,5%), до $74,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,54 (0,76%), до $71,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,39 (0,6%), до $71 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

"Рынок в значительной мере сосредоточен на ожиданиях ослабления спроса на нефть в связи с усилением торговой напряженности", - говорит сырьевой аналитик ANZ Group Сони Кумари.

"Тем не менее, политика Трампа будет поддерживать нефть", - считает эксперт, объясняя это ожиданиями расширения санкций в отношении России и Ирана.