Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР

    Энергетика
    • 27 октября, 2025
    • 09:51
    Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР

    Цены на нефть выросли на фоне продвижения торговых переговоров США и Китая.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,36%) до $66,18 за баррель, а на WTI - на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,23 (0,37%), до $61,73 за баррель.

    Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что американская и китайская стороны согласовали основные положения торгового соглашения. Это, по его словам, позволит избежать введения 100% пошлин для Пекина, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на этой неделе.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы
    Oil prices rise after US and China reach trade-deal framework

    Последние новости

    10:24

    Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает

    Другие страны
    09:58

    В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контракт

    Другие страны
    09:52

    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    09:51

    Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР

    Энергетика
    09:46
    Видео

    В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериалов

    Происшествия
    09:40

    В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизился

    Финансы
    09:40

    ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки

    Финансы
    09:38

    В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

    Происшествия
    09:30

    Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч

    Футбол
    Лента новостей