Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР
Энергетика
- 27 октября, 2025
- 09:51
Цены на нефть выросли на фоне продвижения торговых переговоров США и Китая.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,36%) до $66,18 за баррель, а на WTI - на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,23 (0,37%), до $61,73 за баррель.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что американская и китайская стороны согласовали основные положения торгового соглашения. Это, по его словам, позволит избежать введения 100% пошлин для Пекина, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на этой неделе.
