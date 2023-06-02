Цены на нефть поднялись на рисковых настроениях рынка

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли.

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки обращают внимание на новости о договоренностях по лимиту госдолга США, что поддерживает склонность трейдеров к риску, а также ожидают заседание ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, до 74,68 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 70,47 доллара.

Нефтяные котировки поддерживаются склонностью трейдеров к риску на фоне новостей из США. Ранее Сенат принял законопроект о повышении потолка государственного долга, а до этого, в среду, документ большинством голосов одобрила Палата представителей. После одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Теперь рынки ожидают заседания ОПЕК и ее союзников в рамках альянса ОПЕК+, которые пройдут в Вене 3-4 июня. Полугодовые встречи ОПЕК и ОПЕК+ особо важны, поскольку их участники в полном составе оценивают ситуацию на рынке нефти и, исходя из анализа, могут принять решение о корректировке параметров сделки ОПЕК+.