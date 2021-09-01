О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению Мировые цены на нефть перешли к снижению после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
1 сентября 2021 г. 18:17
Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижению после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 17.53 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,37% — до 70,65 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,64% — до 67,42 доллара США за баррель. До заявлений Новака нефть слабо дорожала.

Российский вице-премьер заявил, что ОПЕК+ справился с излишками запасов на мировом рынке нефти и теперь нужно поддерживать баланс и синхронизировать добычу и спрос. Он также заявил, что надеется на полное восстановление мирового рынка нефти в 2022 году, а в текущем году ожидается рост спроса на 5,8-6 миллиона баррелей в сутки.

Однако инвесторы, возможно, обратили внимание на то, что, по словам Новака, российские нефтяники говорят, что могли бы наращивать добычу быстрее, чем предусматривают текущие договоренности ОПЕК+. Хотя вице-премьер и говорил это в контексте того, что у компаний нет технических проблем с восстановлением добычи, и подчеркивал, что рост добычи идет строго по графику ОПЕК+ и в августе исполнение сделки страной было около 100%.

Напомним, что ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

В среду проходит серия заседаний ОПЕК+, на которых участники сделки решат, сохранять ли им планы по постепенному увеличению добычи нефти неизменными.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычи нефти
Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычи нефти
1 сентября 2021 г. 18:44
Стали известны объемы прокачки нефти по BTC за 8 месяцев
Стали известны объемы прокачки нефти по BTC за 8 месяцев
1 сентября 2021 г. 18:35
Россия исполнит сделку ОПЕК+ в августе и сентябре на уровне около 100%
Россия исполнит сделку ОПЕК+ в августе и сентябре на уровне около 100%
1 сентября 2021 г. 18:08
Новак надеется на полное восстановление рынка нефти в 2022 году
Новак надеется на полное восстановление рынка нефти в 2022 году
1 сентября 2021 г. 17:50
В первом полугодии обязательства ЗАО Южный газовый коридор сократились на 28%
В первом полугодии обязательства ЗАО "Южный газовый коридор" сократились на 28%
1 сентября 2021 г. 16:08
Ирак отчитался о доходах за добычу нефти
Ирак отчитался о доходах за добычу нефти
1 сентября 2021 г. 15:17
Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана
Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана
1 сентября 2021 г. 12:37
Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
1 сентября 2021 г. 12:27
Украина заинтересована в опыте Азербайджана в нефте- и газодобыче на море
Украина заинтересована в опыте Азербайджана в нефте- и газодобыче на море
1 сентября 2021 г. 12:01
Конференция SPE состоится, но в виртуальном формате
Конференция SPE состоится, но в виртуальном формате
1 сентября 2021 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi