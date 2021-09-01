Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижению после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть перешли к снижению после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 17.53 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,37% — до 70,65 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,64% — до 67,42 доллара США за баррель. До заявлений Новака нефть слабо дорожала.

Российский вице-премьер заявил, что ОПЕК+ справился с излишками запасов на мировом рынке нефти и теперь нужно поддерживать баланс и синхронизировать добычу и спрос. Он также заявил, что надеется на полное восстановление мирового рынка нефти в 2022 году, а в текущем году ожидается рост спроса на 5,8-6 миллиона баррелей в сутки.

Однако инвесторы, возможно, обратили внимание на то, что, по словам Новака, российские нефтяники говорят, что могли бы наращивать добычу быстрее, чем предусматривают текущие договоренности ОПЕК+. Хотя вице-премьер и говорил это в контексте того, что у компаний нет технических проблем с восстановлением добычи, и подчеркивал, что рост добычи идет строго по графику ОПЕК+ и в августе исполнение сделки страной было около 100%.

Напомним, что ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

В среду проходит серия заседаний ОПЕК+, на которых участники сделки решат, сохранять ли им планы по постепенному увеличению добычи нефти неизменными.