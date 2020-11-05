Цены на нефть перешли к снижению на данных о падении запасов в США

В центре внимания рынка остаются президентские выборы в Штатах

Цены на нефть снижаются в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, и многие европейские страны вновь ввели карантинные меры, что будет ограничивать спрос на нефть. В центре внимания рынка остаются президентские выборы в Штатах. Подсчет голосов продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 (по бакинскому времени) в четверг составляет 40,42 долларов США за баррель, что на 0,81 доллара США (1,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,52 доллара США (3,8%), до 41,23 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 38,41 доллара США за баррель, что на 0,74 доллара США (1,89%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы выросли в цене на 1,49 доллара США (4%) – до 39,15 доллара США за баррель.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался. На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство. Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

"Вне зависимости от исхода президентских выборов, власть в США, вероятно, останется расколотой, – отмечает аналитик по энергетическим рынкам Nasdaq Тамар Эсснер. – Это означает, что любую повестку, склоняющаяся влево, будь то увеличение налогов, регулирования или меры климатической политики, провести на законодательном уровне будет сложно".

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей – до 484,4 млн баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остается примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет. Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 936 тыс. баррелей – до 60,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с. Запасы бензина в Штатах неожиданно увеличились на 1,5 млн баррелей, до 227,7 млн баррелей, дистиллятов – снизились на 1,6 млн баррелей, до 154,6 млн баррелей.

