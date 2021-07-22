Цены на нефть перешли к росту на фоне рисковых настроений

Утром нефть дешевела на 0,5% в рамках коррекции после того, как в среду котировки подскочили на 4,1-4,2%

Мировые цены на нефть в четверг днем вернулись к росту после утреннего коррекционного снижения, общая склонность трейдеров к риску поддерживает котировки, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.12 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,76% — до 72,78 доллара США за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,84% — до 70,89 доллара США за баррель.

Утром нефть дешевела на 0,5% в рамках коррекции после того, как в среду котировки подскочили на 4,1-4,2%. Удорожание сырья было связано с данными о снижении запасов нефтепродуктов в США за прошлую неделю.

При этом коммерческие запасы нефти в стране за отчетный период неожиданно выросли на 2,1 миллиона баррелей вместо снижения на 4,5 миллиона. Добыча осталась на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день.

"Рынки не обращают внимания на значительную часть макроэкономических опасений, касающихся распространения более заразного штамма COVID-19. Даже слабая еженедельная статистика не смогла остановить устойчивый рост нефтяных цен", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Citi Эдварда Морса (Edward Morse).

В целом на мировых рынках преобладает склонность к риску, о чем свидетельствует повсеместный рост на фондовых рынках. Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,8-0,9%, биржи Азии закрылись ростом до 1,8%, индексы Европы поднимаются на 0,2-0,8%.