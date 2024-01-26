Цены на нефть опустились после трехпроцентного подъема накануне

Цены на нефть снизились в пятницу, корректируясь после 3%-го подъема по итогам предыдущей сессии, и завершают неделю максимальным ростом с октября.

Цены на нефть снизились в пятницу, корректируясь после 3%-го подъема по итогам предыдущей сессии, и завершают неделю максимальным ростом с октября.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,04 доллара за баррель, что на 0,39 доллара (0,47%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,52 доллара (0,67%), до 76,84 доллара за баррель.

Оба контракта завершили торги в четверг на максимумах с конца ноября. На этой неделе Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 4,9%.

Цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7%.