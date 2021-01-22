Цены на нефть опустились ниже 56 долларов за баррель

Нефть дешевеет на 1,1% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне растущих сомнений инвесторов в перспективах спроса на нефть в связи с продолжающимся увеличением заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила инаугурации нового президента страны Джо Байдена .

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утромв пятницу составляет 55,48 долларов США за баррель, что на 0,62 доллара США (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 21 января эти контракты подорожали на 0,02 доллара США (менее 0,1%) - до 56,1 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет 52,47 доллара США за баррель, что на 0,66 долларов США (1,24%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне фьючерсы снизились в цене на 0,18 доллара США (0,3%) - до 53,13 доллара США за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

В настоящее время основным двигателем роста цен на нефть, вероятно, является политика, "поскольку трейдеры пытаются понять, какой политики будет придерживаться администрация президента США Джо Байдена, и какими будут ее последствия", отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

"Байден уже дал понять, что будет придерживаться более строгой политики в сфере окружающей среды и ужесточит регулирование федеральных нефтепроводов, - цитирует эксперта MarketWatch. - Поскольку все это будет означать увеличение расходов для американских производителей, они могут ограничить добычу, что будет способствовать повышению цен на нефть".