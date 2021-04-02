Цены на нефть опускаются после скачка накануне

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent достигла 64,65 доллара США за баррель, а WTI на май - 61,24 доллара США

Цены на нефть опускаются в пятницу после скачка накануне на решении ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Как передает Report, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тыс. баррелей в сутки в июле.

В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн баррелей в сутки своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. Притом что страны ОПЕК+ проложили маршрут наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 (по бакинскому времени) в пятницу составляет 64,65 доллара США за баррель, что на 0,21 доллара США (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,12 доллара США (3,4%), до 64,86 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 61,24 доллара США за баррель, что на 0,21 доллара США (0,3%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на 2,29 доллара США (3,9%), до 61,45 доллара США за баррель.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил, что ожидал увеличения добычи странами ОПЕК+, но не думал, что "они объявят об этом сейчас, после понижения техническим комитетом ОПЕК+ оценки роста спроса на нефть в 2021 году".

Как сообщалось, оценка повышения спроса на нефть на этот год была ухудшена до 5,6 млн баррелей в сутки с 5,9 млн баррелей в сутки. "Нефтедобывающие страны признают, что миру будет требоваться больше нефти, поскольку экономика США открывается, однако планируемое увеличение добычи является столь несущественным, что, если спрос полностью восстановится, рынок столкнется с дефицитом сырья", – цитирует Ф.Флинна MarketWatch.