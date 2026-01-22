Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Цены на нефть незначительно выросли после спада напряженности ситуации вокруг Гренландии

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 09:53
    Цены на нефть незначительно выросли после спада напряженности ситуации вокруг Гренландии

    Цены на нефть демонстрируют стабильность в четверг в связи с ослаблением напряженности ситуации вокруг Гренландии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%) до $65,3 за баррель.

    Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,16%), до $60,72 за баррель.

    Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Cоединенные Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

    стоимость нефти фьючерсы WTI Brent Всемирный экономический форум Дональд Трамп

    Последние новости

    10:06

    Moody"s: Реформы регулирования укрепили устойчивость банковского сектора Азербайджана

    Финансы
    10:04

    В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    10:03

    Защитник "Карабаха" вошел в топ-5 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    10:00

    В Азербайджане предложено оцифровать учебники для средних школ

    Милли Меджлис
    09:56

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $68

    Энергетика
    09:53

    Цены на нефть незначительно выросли после спада напряженности ситуации вокруг Гренландии

    Энергетика
    09:53

    В Баку автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

    Происшествия
    09:49

    В Баку два человека отравились угарным газом

    Происшествия
    09:48

    США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

    Бизнес
    Лента новостей