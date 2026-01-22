Цены на нефть незначительно выросли после спада напряженности ситуации вокруг Гренландии

Цены на нефть демонстрируют стабильность в четверг в связи с ослаблением напряженности ситуации вокруг Гренландии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%) до $65,3 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,16%), до $60,72 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Cоединенные Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.