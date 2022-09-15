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Цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть незначительно снизились Мировые цены на нефть в четверг утром снизились, в то время как инвесторы оценивают возможное краткосрочное уменьшение спроса на этой вид сырья, имея в виду и возможные перебои с предложением.
Энергетика
15 сентября 2022 г. 09:05
Цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились, в то время как инвесторы оценивают возможное краткосрочное уменьшение спроса на этой вид сырья, имея в виду и возможные перебои с предложением.

Как передает Report, это следует из данных торгов и комментария аналитика.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%, до 93,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 88,44 доллара.

Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА), рост спроса на нефть в мире по итогам года будет на уровне 99,7 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза. Кроме того, по данным агентства, мировая добыча нефти растет третий месяц, в августе достигла 101,3 млн баррелей в сутки.

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