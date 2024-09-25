Цены на нефть незначительно снизились после роста накануне

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились в ходе утренних торгов в среду после активного роста по итогам прошлой сессии.

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились в ходе утренних торгов в среду после активного роста по итогам прошлой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,04 доллара за баррель. В сравнении с показателем предыдущих торгов это на 0,13 доллара (0,17%) меньше.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,19 (0,27%), до 71,37 доллара за баррель.

Существенную поддержку нефтяному рынку - и другим рынкам сырья - накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики.

Другими факторами, подтолкнувшими цены вверх, стали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе.