Цены на нефть незначительно повысились на фоне обсуждений плана США по Украине

Цены на нефть умеренно повысились утром в среду после существенного снижения днем ранее.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,38%, до $62,72 за баррель.

Также подорожали январские фьючерсы на нефть марки WTI. На бирже NYMEX их стоимость составила $58,19 за баррель (0,41%).

Вчера американские СМИ сообщили о том, что украинская делегация в целом согласилась с основными моментами мирного плана США. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что осталось согласовать лишь некоторые аспекты мирного плана. Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни посетить Вашингтон для окончательного обсуждения сделки с Трампом. А спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф поедет в Москву для того, чтобы доработать мирный план.