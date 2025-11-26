Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Цены на нефть незначительно повысились на фоне обсуждений плана США по Украине

    Энергетика
    • 26 ноября, 2025
    • 09:58
    Цены на нефть умеренно повысились утром в среду после существенного снижения днем ранее.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,38%, до $62,72 за баррель.

    Также подорожали январские фьючерсы на нефть марки WTI. На бирже NYMEX их стоимость составила $58,19 за баррель (0,41%).

    Вчера американские СМИ сообщили о том, что украинская делегация в целом согласилась с основными моментами мирного плана США. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что осталось согласовать лишь некоторые аспекты мирного плана. Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни посетить Вашингтон для окончательного обсуждения сделки с Трампом. А спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф поедет в Москву для того, чтобы доработать мирный план.

