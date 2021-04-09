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Цены на нефть не показывают единой динамики

Цены на нефть не показывают единой динамики У инвесторов есть беспокойство относительно перспектив развития экономики региона и восстановления спроса на нефть
Энергетика
9 апреля 2021 г. 10:01
Цены на нефть не показывают единой динамики

Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в пятницу утром на фоне неопределенности по спросу, вызванной ситуацией с коронавирусом в мире, в частности в Азии, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.46 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 63,13 доллара США, а майских фьючерсов на WTI росла на 0,12%, до 59,67 доллара США за баррель.

Рост заболеваемости коронавирусом в Азии вызывает беспокойства инвесторов относительно перспектив развития экономики региона и восстановления спроса на нефть. Особенные опасения вызывает ситуация в Индии, одном из крупнейших импортеров сырья, где на данный момент было зарегистрировано почти 13 миллионов случаев COVID-19.

В то же время сильному снижению цен на нефть препятствует общий рыночный оптимизм, вызванный ожиданиями восстановления глобальной экономики и выхода из кризиса после пандемии. Способствуют такой положительной динамике макроэкономические данные, которые свидетельствуют о постепенном росте экономики США и Европы.

Учитывая эти факторы, аналитик ANZ Дэниэл Хайнс (Daniel Hynes) сказал агентству Блумберг, что сигналы на нефтяном рынке по-прежнему остаются очень неоднозначными. Рост числа заражений коронавирусом держит инвесторов в напряжении, однако при этом наблюдается снижение запасов сырья.

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Версия на английском языке Oil prices vary amid COVID uncertainty in Asia

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