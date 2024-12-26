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Цены на нефть марки Brent составили почти $73,6 за баррель

Цены на нефть марки Brent составили почти $73,6 за баррель Цены на нефть эталонных марок незначительно изменилисья утром в четверг в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.
Энергетика
26 декабря 2024 г. 09:42
Цены на нефть марки Brent составили почти $73,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно изменилисья утром в четверг в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1 цент, до $73,59 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 2 цента, до $70,12 за баррель.

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован вечером в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

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