Цены на нефть марки Brent продолжают расти в ожидании данных по запасам сырья в США

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть во вторник продолжают расти - нефть марки Brent дорожает более чем на 3% из-за ожидания инвесторами сокращения запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов, сообщает Report со ссылкой на Риа Новости.

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,88% — до 37,68 доллара за баррель: ранее она росла более чем на 3% — до 37,79 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,55% — до 37,75 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают публикации в среду данных о запасах нефти в США. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 25 декабря, сократились на 2,48 миллиона баррелей — до 482,32 миллиона баррелей.

Минэнерго страны ранее сообщало, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю сократились на 5,9 миллиона баррелей — до 484,8 миллиона баррелей.