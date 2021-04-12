Цены на нефть мало меняются в отсутствие значимых факторов

Цена июньских фьючерсов на Brent достигла 63 долларов США, а майских фьючерсов на WTI — 59,34 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть символически растут в понедельник утром в отсутствие факторов, способных серьёзно повлиять на их динамику, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до 63 долларов США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 59,34 доллара США за баррель.

С одной стороны, в предыдущие дни возобновилась неуверенность инвесторов в дальнейшем спросе на нефть в Азии из-за резкого увеличения роста заболеваемости коронавирусом. Так, самой тяжелой ситуация остается в Индии, в которой за все время было зафиксировано свыше 13 миллионов случаев COVID-19. Всё это становится поводом для введения властями новых ограничительных социально-экономических мер.

При этом цены на нефть сейчас и не падают, поскольку существует идея "победы" над коронавирусом за счет ускорения темпов вакцинации.

"Несмотря на то, что рост числа случаев заражения вирусом будет иметь свое влияние, кампания вакцинации продвигается очень хорошо", — сказал агентству Bloomberg экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).