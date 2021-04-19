Цены на нефть коррекционно снижаются

На минувшей неделе котировки нефти подскочили примерно на 6%

Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько опускаются, что связано с фиксацией инвесторами прибыли после значительного роста котировок за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.06 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 66,53 доллара США, стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,25%, до 63,03 доллара США за баррель, майских — на 0,21%, до 63 долларов США.

На минувшей неделе котировки нефти подскочили примерно на 6%, что было связано с позитивными ожиданиями вокруг спроса, макростатистикой и прогнозами восстановления мировой экономики.

На фоне нового роста случаев инфицирования (новым коронавирусом — ред.) в Индии и Японии высокие амбиции продолжают натыкаться на преграду коррекционной динамики", — тем не менее предупреждает аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство France Presse.

Спустя более чем год после начала пандемии коронавирус продолжает представлять значительную неопределенность для нефтяного рынка. Так, уже несколько префектур Японии могут запросить введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на их территории из-за роста числа заражений коронавирусом. Тем временем прирост заражений в Индии уже превышает 250 тысяч случаев ежесуточно.

Инвесторы обращают внимание и на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. В пятницу фирма сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, выросло на семь, до 344 агрегатов.