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Цены на нефть колеблются на возможных коронавирусных ограничениях

Цены на нефть колеблются на возможных коронавирусных ограничениях На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика, за неделю цены на "черное золото" впервые так сильно снизились с марта этого года
Энергетика
16 июля 2021 г. 10:08
Цены на нефть колеблются на возможных коронавирусных ограничениях

Мировые цены на нефть почти не показывают динамику на фоне возможного введения коронавирусных ограничений и неопределенности в отношении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.28 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне предыдущего закрытия в 73,47 доллара США за баррель, августовских фьючерсов на WTI дорожала на 0,6%, до 71,69 доллара США за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика, за неделю цены на "черное золото" впервые так сильно снизились с марта этого года из-за возобновлениях вспышек заболеваемости коронавирусом и распространении нового штамма "дельта". Инвесторы также оценивают риски введения новых ограничений, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

"Появление штамма "дельта" по всему миру угрожает новыми блокировками и ограничениями на поездки, бросая тень на перспективы спроса на топливо", — сказала агентству Bloomberg стратег DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).

Инвесторы продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. На прошедшей неделе третий раунд переговоров группы не состоялся из-за принципиальной позиции ОАЭ, квоты по добыче нефти были сохранены на текущем уровне. Новая дата встречи не была объявлена, что повышает тревожность среди инвесторов.

Так, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, но позднее в тот же день, агентство со ссылкой на минэнерго ОАЭ сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются. Кроме того, накануне агентство, со ссылкой на источник, сообщило, что Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.

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