Цены на нефть падают, несмотря на сокращение коммерческих запасов США

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть стремительно падают в четверг, несмотря на сокращение коммерческих запасов черного золота в США, свидетельствуют данные торгов. При этом снижение показателей ускорилось после публикации этой статистики.

Как передает Report ссылкой на РИА "Новости", стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась к предыдущему закрытию на 2,2% — до 78,65 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) теряла 2,63%, уменьшаясь до 75,2 доллара за баррель.

Ранее в четверг министерство энергетики США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 378,5 миллиона баррелей.

Ожидания от встречи стран-членов ОПЕК 27 ноября также оказывают давление на цены. На ежегодной встрече в Вене страны, входящие в организацию, должны принять решение, пойдут ли они на сокращение добычи на фоне ухудшения прогнозов по потреблению нефти в мире и существенного увеличения добычи в США. Инвесторы полагают, что ОПЕК не сократит добычу нефти.