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Цены на газ в США достигли 7-летнего максимума

Цены на газ в США достигли 7-летнего максимума Цены на природный газ в США достигли 5,05 долларов за миллион британских тепловых единиц (mmBtu), что является рекордным показателем с 2014 года.
Энергетика
19 сентября 2021 г. 15:03
Цены на газ в США достигли 7-летнего максимума

Цены на природный газ в США достигли 5,05 долларов за миллион британских тепловых единиц (mmBtu), что является рекордным показателем с 2014 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Wall Street Journal.

Как отмечает газета, в сентябре цены подскочили на 17%. Такой рост вызвал опасения в связи с зимним дефицитом. Стоимость газа резко упала в период финансового кризиса, тогда ввиду избытка производителей цены не росли, а падали. В феврале-июле прошлого года газ стоил 1,5-1,8 долларов США за mmBtu. Нынешнее подорожание может сильно ударить как по домохозяйствам, так и промышленным предприятиям.

Впрочем, есть и те, кто смог извлечь выгоду из данной ситуации - энергетические компании из списка S&P500. С момента роста цен на газ их акции подорожали на 5%. Бумаги компаний из других секторов за тот же период упали на более чем 5%.

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